«Abusivi con la divisa», sosta beffa all'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli

Giovedì 2 Agosto 2018, 10:05

Avevano la divisa, rispettavano i turni con rigore svizzero, lì all'interno del gabiotto aziendale. Veicolavano il traffico di entrata e uscita, rilasciavano ticket e gestivano la cassa giornaliera. E non è tutto: percepivano anche uno stipendio mensile, svolgendo un servizio cruciale per tutti quelli che si sono affacciati in zona San Giovanni Bosco per una visita in ospedale. Professionisti della sosta, ritenuti però del tutto abusivi. Parcheggiatori con divisa da vigilantes, al lavoro senza una licenza, senza una concessione, senza un pezzo di carta. Eppure da tre anni erano lì, all'interno di un ospedale strategico per la sanità cittadina, giorno e notte, portando avanti una sorta di finzione: avevano preso possesso dei suoli della Asl Napoli uno, piazzandosi ai piedi dell'ospedale di via Briganti, la strada che spacca in due il rione Amicizia e che tiene collegato nord e sud, vale a dire piazza Ottocalli e Capodichino.LA COOPScandalo abusivi, c'è una nuova frontiera, secondo quanto emerge dalle indagini del commissariato San Carlo all'Arena: quella rappresentata da lavoratori di una coop - la global service - che hanno preso possesso nel 2015 di un'intera area della Asl Napoli uno, gestendo il traffico e svolgendo un lavoro apparentemente legale.Ipotesi di occupazione abusiva di suolo, ci sono sette denunciati. Scrivono gli inquirenti nell'informativa spedita in Procura: «Hanno occupato un'area di proprietà della Asl Napoli uno, installandovi un casotto, delle colonnine per il rilascio dei tickets, delle insegne pubblicitarie, due barriere per l'accesso e l'uscita dall'area ed un personal computer e vi esercitano, di certo senza alcun titolo, la gestione della sosta su area pubblica dietro pagamento di tickets». Un'attività - conviene ripetere - che per gli inquirenti non aveva alcuna ragione di esistere, in quanto priva di canone o di una giustificazione formale. Un'ipotesi che sembra al momento confermata dall'amministratore della coop «Global service», che ha ricostruito la storia dell'innesto della sua azienda nel cuore dell'ospedale di via Briganti, in base a un accordo con una precedente azienda, che a sua volta risultava inadempiente dal 2007.IL VERBALEUn accordo informale, una stretta di mano tra due imprenditori che si sono passati la staffetta, senza preoccuparsi di dover firmare un pezzo di carta o di bussare alle porte della Asl Napoli uno. Ma ecco quanto ha dichiarato pochi giorni fa Domenico Celeste, titolare della «global service»: «La mia ditta si occupa di commercio di prodotti ittici, come attività secondaria di servizi di portierato. Nel 2015 chiudevo un accordo con la ditta Ca.Pa. che mi cedeva la conduzione di un parcheggio privato ad uso pubblico ubicato all'interno dell'ospedale San Giovanni Bosco. Non stipulai alcun accordo scritto, né versai alcuna somma di denaro. Ricordo che il titolare di quella ditta non mi disse che dovevo versare canone mensile alla Asl. L'unico dovere riguardava l'assunzione dei dipendenti di quella ditta che lavoravano all'interno di quel parcheggio e che vi lavorano tuttora». E ancora: «In questi tre anni di esercizio non ho avuto contatti con alcun responsabile dell'azienda ospedaliera, né mi è stata fatta richiesta da parte della stessa Asl di versare un canone. Non ho mai richiesto alcuna autorizzazione formale per l'esercizio dell'attività di parcheggio, né ho mai comunicato l'inizio di tale attività di parcheggio ad altre autorità, ossia al Comune, Prefettura o organi di polizia». Insomma, è bastata una stretta di mano tra due conoscenti per assicurare il turn over nella gestione della sosta di migliaia di utenti. Per almeno tre anni (anche se le prime inadempienze vengono registrate nel 2007), un territorio dell'Asl è stato gestito in modo abusivo, grazie a quel paravento fatto di divise, macchinette segnatempo, ticket con tanto di logo aziendale. Conferma tutto il manager Asl Forlenza, titolare della denuncia che ha allertato gli inquirenti e che ha fatto scattare il blitz di metà luglio all'interno del San Giovanni Bosco. Occupazione abusiva del suolo pubblico, secondo gli inquirenti, a dispetto del rigore e della professionalità manifestata in questi tre anni da uomini in divisa, perfettamente a loro agio con macchinette segnatempo, computer aziendali e turni di lavoro rispettati al minuto.