Giovedì 31 Gennaio 2019, 09:47 - Ultimo aggiornamento: 31-01-2019 09:48

Sapete come fanno i parcheggiatori di Napoli a dribblare i provvedimenti di allontanamento? Nella maniera più facile che c'è: si scambiano il «luogo di lavoro» e continuano a taglieggiare le persone senza rischiare. La soluzione al problema sta nelle pieghe stesse della Legge Minniti che consente di emettere il cosiddetto Daspo urbano, che in realtà si chiama Dacur, cioè divieto di accesso alle aree urbane.Nel testo viene spiegato che l'ordine di allontanamento si riferisce al «luogo in cui è stato commesso il fatto»: cioè un parcheggiatore sorpreso alla Riviera di Chiaia non dovrà più farsi trovare per qualche mese alla Riviera di Chiaia. Ma se trasferisce la sua «attività» al Vomero non sta contravvenendo a quel provvedimento. Così, spiega chi s'intende di abusivi, quando arriva il decreto basta cercare un «collega» con il quale scambiare la strada da taglieggiare e il gioco è presto fatto. Ovviamente se quel parcheggiatore viene ripescato in servizio altrove, il procedimento riparte. Ma il gioco dell'oca con gli spostamenti di strada può continuare all'infinito, perché i parcheggiatori abusivi a Napoli sono migliaia.