Sfrattati, aggrediscono i vigili: pugno duro contro gli abusivi di Marigliano

Venerdì 8 Marzo 2019, 14:00

Giro di vite contro gli occupanti abusivi e i ladri d'acqua e di corrente. In otto sono stati denunciati. Due donne, una madre e una figlia che figurano nella lista degli abusivi, all'indomani del blitz, per protesta contro il provvedimento hanno inscenato un sit-in al palazzo di città. Hanno impedito al sindaco di Marigliano Antonio Carpino di entrare nel proprio ufficio e hanno aggredito gli agenti della polizia municipale intervenuti per stabilire l'ordine. Volevano che le venissero ripristinate le utenze staccate. Tra gli aggrediti ci sono il comandante della polizia municipale Emiliano Nacar e un agente. Entrambi hanno dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari con una prognosi di sette giorni.