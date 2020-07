Abusivismo a Pompei, dietro il restyling della casa ecco la superpiscina olimpionica

Dal lusso alla speculazione: gli abusi edilizi a Pompei non li fermano neanche le restrizioni da Covid-19. I caschi bianchi hanno sequestrato una piscina - modello olimpionico - di 80 metri e una abitazione di 350 metri quadrati. La spiaggia libera è solo per i residenti? I lidi a pagamento costano troppo e non sempre ci sono posti disponibili perché bisogna prenotare? Ecco l'idea geniale di un pompeiano: costruirsi una piscina da 80 metri quadri nel giardino di casa. Magari invitando amici e parenti per party estivi, sotto le stelle, a bordo piscina. Il blitz dei vigili urbani in via Fucci - in pieno centro cittadino - ha, però, infranto i piani del proprietario, denunciato per abuso edilizio. L'uomo ha cercato di confondere la realizzazione della piscina tra la richiesta inoltrata al comune per i lavori di manutenzione dello stabile dove abita e dove è stato scoperto l'abuso. Il maresciallo capo Ruggiero Valanzuolo e l'agente Aldo Forte, grazie alla loro preparazione in materia edilizia e all'esperienza hanno intuito subito che i lavori di manutenzione si erano spinti ben oltre il lecito, tanto da chiedere al titolare dello stabile di farli entrare nel giardino, non visibile dalla strada. A insospettire il maresciallo capo e l'agente è stato il materiale edile posto all'ingresso dell'edificio: non collimava con i lavori di una manutenzione ordinaria.

Gli uomini della polizia municipale - reparto edilizia al comando del colonnello Gaetano Petrocelli e coordinati sul campo dal tenente Michele Brunetti - hanno inoltre scoperto in via Arpaia una abitazione abusiva da 350 metri quadrati, realizzata su fondo agricolo. I caschi bianchi, coadiuvati dal tecnico comunale, hanno posto sotto sequestro 200 metri di struttura già realizzata in cemento armato e una casetta prefabbricata in legno di 150 metri quadrati. I dati forniti dalla polizia municipale sul cemento selvaggio a Pompei sono allarmanti: la procura di Torre Annunziata dall'inizio del 2020 ha inviato al Comune trecento ordinanze di abbattimento di opere fuorilegge. Gli agenti vigilano settimanalmente su 120 cantieri posti sotto sequestro; in media la task-force antiabusivismo dei caschi bianchi sequestra un cantiere al giorno. I caschi bianchi nel 2019 hanno messo i sigilli a 300 edifici illegali rispetto ai 150 dell'anno precedente. Cinquemila, invece, i controlli annui ai cantieri sotto sequestro.

Ultimo aggiornamento: 11:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA