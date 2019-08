Mercoledì 14 Agosto 2019, 13:02

San Giuseppe Vesuviano - Mano dura di procura e polizia municipale contro l’abusivismo edilizio di ferragosto. Questa mattina è in atto un grosso abbattimento in vico Dei Sogni a San Giuseppe Vesuviano su ordine della Procura della repubblica di Nola. I responsabili dell’ufficio tecnico comunale supportati dagli uomini della polizia municipale personalmente guidati dal comandante, maggiore Raffaele Tortora stanno portando a termine l’abbattimento di un grosso manufatto realizzato in maniera completamente abusiva. Procura e polizia municipale stanno inoltre portando a termine serrati controlli su tutto il territorio proprio per evitare il famoso abusivismo d’agosto. Decine le denuncie di questi giorni tra cui anche abusi di rilevanti dimensioni.