Abusivismo edilizio nel Napoletano: sequestrate strutture in un lido di Licola

I carabinieri della stazione di Pozzuoli, insieme a personale della Capitaneria di Porto, hanno controllato uno stabilimento balneare nella frazione di Licola, in Viale Sibilla. Denunciati l’amministratore unico della società che gestisce il lido e la proprietaria della struttura.



Secondo quanto accertato, erano state create senza autorizzazioni una pedana in legno e un’area verde attrezzata. Le strutture, realizzate su area demaniale marittima e ampie circa 200 metri quadrati, sono state sequestrate. Per i due imprenditori una denuncia per abusivismo edilizio.