Ruspe di nuovo in azione in provincia di Napoli. A Marano sono in corso da stamani le operazioni per la demolizione di tre appartamenti abusivi. In via Marano-Quarto, per garantire l'ordine pubblico, sono giunte diverse pattuglie delle forze dell'ordine: vigili urbani, carabinieri e agenti del commissariato di polizia di Giugliano. L'abbattimento delle strutture, riconducibili a una sola proprietà, era stato concordato (con lo stesso titolare degli immobili) nelle scorse settimane in questura. Nelle scorse settimane il Comune di Marano, dopo anni di impasse, aveva provveduto a sgomberare alcune famiglie che da 20 anni occupavano beni abusivi già acquisiti al patrimonio dell'ente cittadino. © RIPRODUZIONE RISERVATA