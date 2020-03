Accademia di Belle Arti, altre allieve chiamate dai pm per lo scandalo sessuale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le università sono chiuse, il Coronavirus ha conquistato le prime pagine dei giornali e interrotto la vita pubblica. Eppure la vicenda di molestie sessuali che a febbraio ha sconvolto l'Accademia di Belle arti torna a far parlare: per domani, in occasione della Giornata mondiale della donna, era stato programmato un corteo che avrebbe dovuto attraversare anche le strade vicine all'Accademia, ma a causa del provvedimento che scoraggia gli assembramenti, la mobilitazione sarà annullata.Ma il lavoro degli inquirenti non si è fermato: è di ieri la notizia che sono stati completati gli accertamenti irripetibili (ovvero quelli che sono destinati ad acquisire a tutti gli effetti valore di prova) disposti dalla Procura di Napoli sui telefoni cellulari acquisiti dal professore accusato di violenza sessuale e dalla studentessa che ha presentato la denuncia. Sul giornale Open, diretto da Enrico Mentana, il nome del docente incriminato viene fatto a chiare lettere. Il professore, accusato da una sua allieva ventenne di aver preteso foto intime in cambio della promozione, tramite i suoi legali ha però negato tutto, dichiarando di essere vittima di «una gogna mediatica», perché in realtà si trattava di «rapporti consensuali tra adulti».Gli inquirenti stanno continuando ad ascoltare altri testimoni in qualità di persone informate sui fatti. Nuove audizioni, infatti, sono programmate nei prossimi giorni, con l'obiettivo di ricostruire la catena delle persone informate sulla vicenda che ha portato il docente, il 19 febbraio, a rassegnare le dimissioni. I vertici dell'Accademia per il momento tacciono. Il mese scorso, in seguito alle dimissioni del docente, avevano inoltrato un comunicato in cui si definivano «addolorati» per la vicenda, aggiungendo che l'istituto perdeva «un insegnante di grande esperienza e bravura che ha saputo dare molto ai suoi allievi e a questo luogo». Uscita che non sarebbe piaciuta molto, né alle rappresentanze studentesche né agli altri docenti.Di sicuro, mentre resta chiusa, un notevole malessere serpeggia negli ambienti dell'Accademia, in particolare tra gli insegnanti che non avrebbero gradito il mancato confronto del direttore Giuseppe Gaeta, e del presidente Giulio Baffi, col corpo docente sul da farsi. Per alcuni sarebbe stato necessario convocare una riunione di tutto il corpo docente per parlare della vicenda alla ricerca di una comunicazione unitaria.Mentre sulla pagina Facebook Non una di meno Napoli, che già a dicembre 2019 si era mobilitata contro gli abusi in Accademia e che aveva organizzato il corteo di domani, si legge: «Diversamente da quanto si sta narrando, l'abuso di potere da parte del docente in questione non ha colpito solo una nostra collega, ma negli anni siamo state in tantissime, purtroppo, colpite dalla politica di terrore, dalla violenza e dalla possibilità di non sottrarci anche solo a ricevere un complimento non gradito, un messaggio su chat mai richiesto, obbligate a rispondere anche quando non avremmo mai voluto».