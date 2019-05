Accademia di Pozzuoli, scatta la spending review: fuori gli allenatori esterni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 13 Maggio 2019, 11:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A volte nemmeno trent'anni di onesta carriera bastano a salvare il proprio lavoro. La spending review non ha risparmiato l'Accademia Aeronautica di Pozzuoli e così addio ai collaboratori esterni per valorizzare le risorse interne. Ma Sergio Maiorani, Salvatore De Santo e Maurizio Santucci non si arrendono e chiedono legalmente di veder trasformato il loro precariato in stabilizzazione definitiva interna grazie alla legge Madia. I tre, chi per venti e chi per trent'anni, sono stati istruttori di atletica, tiro a segno e nuoto dei tanti allievi che si sono succeduti all'Accademia, e dei loro consigli hanno fatto tesoro pure gli astronauti Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti.