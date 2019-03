CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 13 Marzo 2019, 09:27

Un massiccio piano di assunzioni in tutta Italia. E Napoli si conferma una delle città di punta per Accenture, l'azienda che si occupa di trasformazione digitale e che conta già 16mila dipendenti, distribuiti nelle varie sedi nazionali. La multinazionale ha annunciato per l'anno fiscale 2019 - un periodo compreso tra settembre 2018 e agosto di quest'anno - 3mila assunzioni e 900 persone da inserire in stage formativi, con una percentuale di assunzione pari al 70%. Il piano di inserimento riguarda principalmente le sedi di Milano, Torino, Roma, Napoli, Cagliari e Bologna. «Negli ultimi tre anni - si legge in una nota - Accenture Italia ha assunto con un ritmo medio annuo di 2.500 persone».NAPOLILe assunzioni a Napoli saranno 262. Un segno dell'interesse per la città, già manifestato con il Delivery Center, un polo di eccellenza con oltre 1700 professionisti, aperto nel 2001, che «è una realtà importante per Accenture ed è parte - fanno sapere dall'azienda - di un network globale che realizza soluzioni applicative distintive e innovative». Il centro partenopeo fabbrica applicazioni per le principali imprese italiane e internazionali. Quello di Napoli è uno dei due Delivery Center già presenti in Italia - insieme con quello di Cagliari - ed è inserito in una rete che conta oltre 50 centri in tutto il mondo. Il piano di assunzioni 2019 ha una spiccata connotazione giovanile.