Gli Agenti del Nucleo di Polizia Amministrativa della Polizia Locale di Napoli, coordinati dal Capitano Vittorio De Martino, dal 17 ottobre e fino al 31 gennaio ha svolto 691 verifiche finalizzate ad accertare la regolarità delle autorizzazioni amministrative relative ai passi carrabili elevando, complessivamente,125 verbali.



A seguito dei 444 sopralluoghi effettuati prevalentemente sul territorio della I^ Municipalità sono stati redatti 24 verbali di accertamento COSAP per l'evasione del canone, il cui recupero avverrà attraverso il Servizio comunale preposto al quale i predetti verbali verranno inviati e 24 verbali ai sensi dell'art. 22 del C.d.S. in quanto senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato.

Venerdì 8 Febbraio 2019, 11:54

