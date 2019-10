«Sono stato accoltellato dalla mia compagna». Queste sono state le parole pronunciate dal 26enne soccorso ieri sera a Napoli dal 118 che lo ha trasportato d'urgenza in ospedale. L'uomo, uno straniero originario delle isole Samoa, è stato medicato al Vecchio Pellegrini per una profonda ferita al collo che ha necessitato del ricovero in Rianimazione ed è ora in prognosi riservata sebbene non a rischio di vita.



L'episodio è accaduto nel cuore del Rione Sanità intorno alle 20 di ieri sera quando tra l'uomo e la sua convivente è scoppiato un litigio violento. Sulla vicenda sono intervenuti i carabinieri della compagnia Stella e del Nucleo Radiomobile che hanno arrestato la compagna, una 24enne anche lei straniera e sequestrato il coltello usato per ferire l'uomo.



Le indagini dei militari hanno ricostruito l'accaduto e, secondo quanto accertato fino a ora, la donna avrebbe cercato di difendersi dal compagno che tentava di aggredirla durante il litigio scoppiato in casa. La 24enne, medicata in ospedale per una frattura del naso è ora nella casa Circondariale femminile di Pozzuoli. © RIPRODUZIONE RISERVATA