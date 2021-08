Torre del Greco, 20enne accoltella alla gola il compagno della mamma per difenderla dopo l'ennesima lite: arrestato

È accusato di tentato omicidio il ventenne arrestato ieri sera dalla polizia a Torre del Greco: il giovane, F.C. (queste le sue iniziale), stando a una prima ricostruzione, avrebbe pugnalato alla gola e ferito gravemente M.S., ora ricoverato in prognosi riservata ma che non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo quanto appurato il giovane avrebbe assistito ad un litigio, l'ennesimo stando ad alcune testimonianze, tra la madre e l'attuale compagno: si sarebbe allora armato di un coltello con una lama di quasi 10 centimetri e si sarebbe scagliato contro M.S., colpendolo alla gola. La ferita, pur essendo risultata profonda, non avrebbe colpito organi vitali.

Il giovane, raggiunto in via Ruggiero, zona della periferia della città vesuviana dove si è consumato il fatto, non avrebbe opposto resistenza. Dopo le formalità di rito, è stato arrestato per tentato omicidio.