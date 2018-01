Un 33enne di Marigliano, M.P., è stato arrestato dai Carabinieri di Somma Vesuviana per aver accoltellato più volte il cognato durante una lite. M.P. dovrà rispondere del reato di tentato omicidio. I militari sono stati allertati da una chiamata al 112; giunti sul posto, hanno bloccato, disarmato e arrestato il 33enne. La vittima dell'aggressione ha riportato una ferita da taglio a una mano. Trasportato all'ospedale di Ottaviano, è stato giudicato guaribile in 3 giorni. M.P. è invece ricoverato in osservazione all'ospedale di Nola e, appena le sue condizioni di salute lo permetteranno, sarà portato in carcere.

Sabato 20 Gennaio 2018, 11:08 - Ultimo aggiornamento: 20-01-2018 11:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA