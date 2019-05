Giovedì 30 Maggio 2019, 15:01

I carabinieri della tenenza di Sant’Antimo un 25enne per tentata estorsione, lesioni personali e maltrattamenti in famiglia: i militari erano stati allertati dalla sorella del giovane poiché quest’ultimo aveva colpito il padre al braccio con un coltello per aprire le ostriche per ottenere denaro per acquistare droga.Alla vista dei militari è fuggito dalla finestra dell’abitazione al quarto piano del condominio e ha tentato di proseguire la fuga passando attraverso l’appartamento adiacente ma senza riuscire ad accedervi perché la veranda era chiusa. Ha quindi minacciato di lanciarsi nel vuoto, ma i militari lo hanno afferrato per una caviglia e tirato via a forza dalla situazione.