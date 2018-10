Giovedì 18 Ottobre 2018, 18:55

Una 42enne napoletana è stata medicata al pronto soccorso del Vecchio Pellegrini dopo essere stata ferita con un coltello. L' aggressione contro la donna è avvenuta ieri sera, poco dopo le 20. 00, in via Concezione a Montecalvario, nei quartieri Spagnoli, dove la vittima è stata soccorsa dall'ambulanza.I sanitari del presidio hanno assistito la 42enne per una ferita da taglio all'altezza dell'interno coscia refertandola con una prognosi di 7 giorni. Secondo quanto riferito dalla vittima si sarebbe trattato di un'aggressione da parte di una persona conosciuta con la quale ci sarebbero vecchie tensioni e litigi mai risolti. L'episodio di sangue e la versione fornita dalla donna sono al vaglio delle forze dell'ordine.