Napoli, accoltellata dall'ex al Lungomare. Il racconto di Morena: «Alle donne dico: denunciate subito»

Mercoledì 8 Agosto 2018, 09:02

«Voglio giustizia per me e mio figlio». Nel pronunciare queste parole, Morena Albino non ha esitazioni, né ripensamenti. La paura che in passato ha bloccato ogni suo tentativo di ribellione, oggi diventa la forza per denunciare le violenze subite. «Potevo morire e corro il rischio di ricevere ancora del male» spiega la ragazza distesa sul letto di ospedale al secondo piano del Loreto Mare dove è stata assistita per le ferite causate da 5 coltellate inferte al torace.IL TRAUMAUna pugnalata le ha fatto collassare un polmone e i tagli bruciano ancora impedendole di muoversi agevolmente ma la voglia di raccontare cosa ha provato, è più forte del dolore. «Sono stata trafitta con un coltello dal mio ex compagno e temo per la mia incolumità e quella del bambino nato dalla nostra relazione che ha solo 14 mesi» spiega la 19enne napoletana che da circa 7 mesi aveva interrotto una storia d’amore burrascosa. Nel giro di poco meno di due anni, c’erano stati molti litigi tra i due e nel rapporto, come racconta Morena, «non erano mancate minacce e aggressioni fisiche da parte del fidanzato» eppure lei non aveva mai immaginato che potesse essere accoltellata dal padre di suo figlio. «Mi amava troppo e anche se la nostra storia non era andata bene, non credevo che potesse arrivare a farmi così male- spiega la 19enne- adesso che ho rischiato di morire voglio denunciarlo e invitare tutte le donne che subiscono qualsiasi tipo di violenza a non sottovalutare nulla e chiedere aiuto subito». Ricordare quei minuti di assoluta violenza è faticoso ma Morena è decisa a pretendere «la giusta punizione per un mostro che merita l’ergastolo» e non si tira indietro nel raccontare dettagliatamente la sua aggressione. «Mi trovavo nei pressi della rotonda Diaz con una comitiva di amici con i quali avevamo deciso di farci il bagno quando ho visto lui che si è avvicinato – racconta la giovane che ogni tanto respira profondamente per cercare di tenere sotto controllo l’agitazione - probabilmente il mio ex fidanzato mi stava aspettando e si era informato che sarei andata lì». In un primo momento, Morena non ha avuto paura e quando il 25enne si è avvicinato dicendole «ti devo parlare», gli ha risposto con serenità che non avevano più niente da dirsi e ha cercato di scoraggiarlo ribadendogli che ormai ha un nuovo fidanzato.LA RISPOSTA«Dopo che gli ho risposto, lui si è allontanato e credevo fosse andato via - continua - invece ha aspettato che i miei amici si tuffassero in acqua per tornare indietro e accoltellarmi all’improvviso». «Ricordo il sangue che scorreva ovunque e alcune persone che hanno cercato di rincorrerlo ma non ce l’hanno fatta - spiega – da quel preciso istante ho la memoria confusa ma qualcuno mi ha messo su un taxi e poi in ospedale ho avuto la lucidità di chiamare mia madre». L’incubo di Morena diventa l’incubo di Maria, la madre della ragazza che risponde al cellulare e si precipita al nosocomio in via Vespucci. Nella testa della 46enne napoletana, rimbombano ancora queste parole: «Mamma mi ha accoltellato e sono in ospedale». «Ho avuto paura che morisse e mi sono tranquillizzata solo quando l’ho vista – spiega la donna – ho sempre pensato che potesse accadere qualcosa di brutto perché sapevo che l’ex compagno di mia figlia l’aveva picchiata, minacciata e credo soffra anche di disturbi psichici ma non pensavo potesse arrivare a tanto». Dopo le rassicurazioni dei medici sulla prognosi della 19enne che pur rimanendo riservata non è stata definita a rischio di vita come invece era accaduto durante i primi accertamenti clinici, Maria raccoglie le forze e racconta la sua verità.