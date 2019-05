CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 9 Maggio 2019, 10:29

Hanno 19 e 25 anni, sono amici, fanno parte della stessa comitiva e, nella notte tra martedì e mercoledì scorso, hanno ricevuto la stessa violenza: una coltellata profonda, che li ha mandati dritti all'ospedale, nel bel mezzo di una festa patronale. Uno di loro, il 25enne, è in prognosi riservata all'ospedale di Nola: non è in pericolo di vita, ma le sue condizioni sono comunque gravi. L'altro è stato già dimesso: se l'è cavata con una ferita superficiale che non ha leso organi vitali.LE INDAGINIIl doppio accoltellamento è avvenuto ad Ottaviano, in via Cesare Ottaviano Augusto. L'autore del gesto non è stato ancora individuato ma i carabinieri hanno ricostruito la dinamica dell'aggressione e non è escluso che il cerchio possa stringersi già nelle prossime ore. A Ottaviano si festeggia, da martedì, il Santo Patrono: San Michele Arcangelo. La prima serata era filata liscia, con la musica in piazza ed il divertimento. Intorno all'una e trenta, a concerto abbondantemente finito, la violenza. Fuori da un bar, in pieno centro, si affrontano due bande. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri si tratterebbe di gruppi rivali, uno dei quali proveniente da un Comune vicino. «Ci vediamo alla festa» sarebbe stato detto giorni fa, nel corso di un'altra lite. E così è stato. Prima gli insulti, poi le botte e, infine, i fendenti. Qualcuno ha tirato fuori un coltello ed ha colpito i due giovani di Ottaviano.