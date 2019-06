Napoli, notte di violenza a piazza Garibaldi: due immigrati accoltellati

Lunedì 24 Giugno 2019, 11:14 - Ultimo aggiornamento: 24-06-2019 11:21

Notte di sangue a Napoli con un bilancio di due feriti gravi, accoltellati intorno alle 23 di ieri. Si tratta di due giovani, entrambi extracomunitari che si trovavano su via Pasquale Mancini, una delle traverse che affacciano su corso Garibaldi.Le vittime hanno riferito alle forze dell'ordine di essere stati derubati dei cellulari e dei soldi dai rapinatori che li hanno ripetutamente trafitti con dei coltelli. I due uomini di origine marocchina, sono stati soccorsi dalle ambulanze del 118 e uno di loro è ricoverato al Loreto Mare con 21 giorni di prognosi.Il secondo ferito è stato assistito all'Ospedale del Mare e versa in condizioni più critiche per le lesioni ad organi vitali causate dalle coltellate. Entrambi non rischiano la vita e sulla vicenda indaga la Polizia di Stato.