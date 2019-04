Giovedì 4 Aprile 2019, 23:03 - Ultimo aggiornamento: 04-04-2019 23:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un 23enne di Pozzuoli è giunto ferito all'ospedale San Paolo di Napoli, ferito da tre coltellate nella zona posteriore del torace. Il giovane, F.N. è stato accompagnato al presidio di Fuorigrotta dove i sanitari lo hanno sottoposto a Tac ed esami diagnostici per valutare la criticità dei fendenti ed eventuali lesioni interne degli organi.La vittima, arrivata al nosocomio intorno alle 22.30, ha riferito di un tentativo di rapina mentre si trovava nel Rione Lauro, a Fuorigrotta ma la versione fornita dal giovane è al vaglio dei poliziotti che hanno raggiunto il 23enne in ospedale dove sono ancora in corso gli accertamenti clinici per stabilire la gravità della prognosi.