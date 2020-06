Uomo accoltellato a Mergellina, si rifugia in uno chalet

Un giovane di 28 anni è stato accoltellato la notte tra lunedì e martedì a Mergellina, nelle vicinanze del molo Luise. Ferito, si sarebbe rifugiato nei pressi di uno dei tanti chalet aperti. Per poi essere portato in ospedale, al pronto soccorso del Fatebenefratelli.



Si ignorano le cause del ferimento. Nessuno ha parlato di una rissa o di un litigio tale da attirare l'attenzione delle persone che affollavano gli chalet. Il giovane avrebbe solo raccontato di essere stato ferito da un gruppo di ragazzi per futili motivi. Un banale litigio, forse una battuta di troppo. A soccorrere il 28enne, con molta probabilità, un'auto di passaggio che lo ha portato in ospedale. Dove è stato refertato per una ferita da punta e taglio, sembra alla coscia. Pochi punti di sutura, nulla di grave. E non è stato necessario il ricovero. Il personale sanitario del Fatebenefratelli, come da prassi, ha avvertito le forze dell'ordine. È subito intervenuta una pattuglia dei carabinieri. Ma una volta giunta in ospedale non ha più trovato il giovane accoltellato che in tutta fretta ha preferito dileguarsi ed evitare evidentemente le domande dei militari.