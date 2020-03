Accoltellato nel Napoletano, è grave: l'aggressore arrestato dalla polizia

La notte di domenica scorsa personale del commissariato di Acerra, in seguito a serrate attività investigative, ha posto in stato di fermo D.G., 35enne di Sant’Anastasia con numerosi precedenti di polizia. L’uomo è ritenuto responsabile di tentato omicidio, avvenuto nella serata di sabato scorso, nei confronti di un uomo giunto in gravi condizioni presso il pronto soccorso della Clinica Villa dei Fiori di Acerra con una ferita all’emitorace sinistro dovuta ad accoltellamento. La vittima è stata immediatamente trasportata ed operata d’urgenza all’ospedale Cardarelli di Napoli dove, in seguito ad intervento chirurgico, è stata dichiarata dal personale medico non più in pericolo di vita pur restando in prognosi riservata.



Le indagini, grazie all’acquisizione di elementi info-investigativi, hanno consentito dopo poche ore di ricostruire l’accaduto individuando l’abitazione del colpevole in Sant’Anastasia. Grazie alla tempestività delle attività di polizia giudiziaria, D.G. è stato rintracciato e fermato presso la propria abitazione dove, colto di sorpresa, ha tentato di darsi alla fuga e, non riuscendovi, si è consegnato agli agenti ammettendo le proprie responsabilità. Inoltre, in seguito a perquisizione, è stato rinvenuto e sequestrato un coltello da cucina con lama di 20 cm utilizzato per commettere l’aggressione. Il fermato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Napoli Poggioreale ed è tuttora ivi ristretto a seguito della convalida del GIP presso il Tribunale di Nola.

Ultimo aggiornamento: 18:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA