Accoltellato a Forcella, extracomunitario in prognosi riservata

Sabato 27 Ottobre 2018, 23:27

Sono gravi le condizioni di un extracomunitario, soccorso dall'ambulanza del 118 in via Egiziaca, a Forcella. L' uomo è stato aggredito e colpito ripetutamente con un coltello, poco dopo le 20 ed è stato ritrovato in una pozza di sangue.La maggior parte dei fendenti sono stati inflitti all'addome, provocando importanti lesioni interne allo straniero che è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Loreto Mare dove i sanitari lo hanno operato d'urgenza.I medici hanno bloccato le emorragie provocate dalle lesioni ma le condizioni della vittima rimangono da monitorare strettamente e la sua prognosi è riservata. L' extracomunitario ha raccontato di essere stato aggredito da sconosciuti ma la sua versione è al vaglio delle forze dell'ordine.