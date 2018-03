Napoli, la lite al rione Traiano finisce a coltellate: 47enne in ospedale con più di 20 tagli

Giovedì 15 Marzo 2018, 10:57 - Ultimo aggiornamento: 15-03-2018 10:58

Sono più di 20 le coltellate sul corpo di un 47enne napoletano, ferito alle spalle e al torace ieri sera mentre si trovava nel Rione Traiano, dove abita. L'aggressione sfociata nel sangue sarebbe stata causata da motivi banali, come ha riferito la vittima alla polizia che sta vagliando il racconto dell'uomo.Secondo il 47enne, il ferimento sarebbe stato causato da un altro uomo che si trovava a bordo di un'automobile e che ieri, intorno alle 20.30, aveva rischiato di investirlo. La vittima stava portando a spasso il cane e preso dallo spavento, avrebbe redarguito l'automobilista in maniera molto accesa. Questo monito, sempre secondo il racconto del ferito, avrebbe scatenato il raptus di rabbia dell'automobilista, che gli ha inflitto numerose coltellate, tutte di lieve enitità.Il 47enne è stato suturato e medicato dai sanitari del vicino ospedale San Paolo che non hanno rilevato alcuna ferita profonda ma solo oltre 20 tagli distribuiti soprattutto sul tronco, per un referto di 10 giorni di prognosi.