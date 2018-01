Napoli, accoltellato perché fumava: 37enne in ospedale

Domenica 28 Gennaio 2018, 11:57 - Ultimo aggiornamento: 28-01-2018 11:57

Un 37enne napoletano è stato accoltellato, questa mattina, mentre si trovava in via Giulio Cesare, nel quartiere Fuorigrotta. L'uomo ha ricevuto più di un fendente all'addome ed è stato soccorso dall'ambulanza del 118 che lo ha trasportato d'urgenza all'ospedale San Paolo. I sanitari hanno suturato le ferite, riscontrando che non erano stati lesionati organi interni per cui alla vittima è stata diagnosticata una prognosi di 8 giorni.Il 37enne ha raccontato di essere stato aggredito per futili motivi inerenti al fumo della sua sigaretta. Un uomo infastidito dal fumatore lo ha dapprima minacciato se non avesse spento la sigaretta e poi colpito con un coltello. La sua versione dei fatti è al vaglio dei carabinieri che stanno indagando sulla vicenda.