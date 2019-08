Accoltellato al cuore a Napoli, parla il 18enne ferito: «Tutta colpa di uno sguardo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 31 Agosto 2019, 23:30

Dylan D.N., il 18enne originario di Melito, trafitto da una coltellata a pochi centimetri dal cuore, non ha mai perso conoscenza e dal letto di ospedale nell’Utic di Cardiologia del Monaldi, racconta gli istanti che hanno preceduto l’aggressione.«Ero a Scampia con alcuni amici e stavamo camminando quando dei ragazzi in motorino ci sono passati accanto e ci hanno fissato con insistenza. Uno di loro mi guardava e io ho ricambiato lo sguardo fino a che l’ho sentito dirmi: “che guardi a fa?”. Continuava a provocarmi, a quel punto, anche io gli ho chiesto perché mi fissava e lui è sceso dallo scooter e si è avvicinato. Ho pensato che voleva prendere questione e che avremmo litigato, invece, in pochi secondi, mi ha colpito al torace ed è fuggito via con lo scooter».