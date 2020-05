Capoverdiano accoltellato in piazza Bellini a Napoli: preso l'aggressore, è italiano

Nella serata di ieri, la Squadra Mobile ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto per tentato omicidio G.C., cittadino italiano di 34 anni. Alle ore 19:20 circa di ieri 24 maggio in piazza Bellini è stato accoltellato ad un cittadino capoverdiano di anni 38 successivamente sottoposto ad intervento chirurgico per i molteplici fendenti ricevuti all’addome, al torace, al gluteo, alla coscia ed alla scapola.

Il presunto autore è stato identificato nel cittadino italiano G.C. che avrebbe agito per motivi personali, successivamente rintracciato dalla Squadra Mobile lontano dalla propria abitazione e su disposizione della Procura associato presso la Casa Circondariale di Napoli - Poggioreale.



