Accoltellato quattro volte al bar a Castellammare, 30enne salvato in sala operatoria

Lunedì 29 Luglio 2019, 12:00

È giunto all' ospedale di Castellammare di Stabia accoltellato quattro volte tra l'addome e l'avambraccio, nella notte tra venerdì e sabato, un uomo sui trent'anni, vittima di una rissa in un locale finita in modo violento. Lo scontro è avvenuto verso le tre di mattina, nei pressi di piazza Borrelli di Santa Maria la Carità. A fare da scenario alla lite è stato il bar presso il quale entrambi stavano trascorrendo il sabato sera. Un parola di troppo o uno sguardo male indirizzato: è bastato poco per dare vita a uno scenario degno di una pagina del copione di Gomorra. Peccato che di finto non ci fosse nulla.