«Accoltellato a scuola a Napoli, difficile perquisire tutti: no al metal detector»

Ha volutamente aspettato qualche giorno prima di parlare, Carmela Musello, preside dell'istituto Duca di Buonvicino, dove lo scorso martedì un sedicenne ha accoltellato un compagno per una questione legata a quelle che dovrebbero essere normali schermaglie adolescenziali e invece - tra facebook e whatsapp - hanno scatenato la furia dello studente che ha aggredito l'amico a colpi di coltello nel corridoio dell'alberghiero di Miano. Ora dovrà difendersi dall'ipotesi di tentato omicidio perché - secondo i pm - si sarebbe trattato di un'azione messa a segno per uccidere.

Preside, qual è l'atmosfera che si respira a scuola?

«Stiamo cercando di tornare alla normalità mentre riflettiamo su quel che è accaduto. I ragazzi sono spaventati e anche i docenti hanno bisogno di un po' di tempo per metabolizzare questa brutta storia».

Lei era in istituto quando è successo?

«Sì, ma nella sede centrale, a Calata Capodichino. L'accoltellamento invece è avvenuto in succursale. Sono stata avvisata in tempo reale dai colleghi e in pochi minuti ero lì».

Che situazione ha trovato al suo arrivo?

«Grande caos. Polizia, ambulanza, studenti terrorizzati, qualcuno è perfino svenuto dalla paura, e le mamme, e i papà, che arrivavano di corsa per portar via i figli».

Ha avuto modo di parlare con il giovane aggressore?

«Quando sono arrivata non c'era già più. Dopo aver colpito il compagno è scappato via, solo più tardi il padre lo ha convinto a consegnarsi agli agenti».

Che cosa intende fare perché questa vicenda, drammatica, non venga dimenticata?

«Intanto abbiamo subito attivato uno sportello di supporto psicologico - d'intesa con la Asl - per dare ascolto a chi ne avrà bisogno. Vale per gli studenti, ovviamente, ma anche per i docenti che si sono trovati a gestire una situazione molto difficile sia dal punto di vista pratico che emotivo. E però una precisazione voglio farla».

Quale?

«In questi giorni ho sentito dire davvero di tutto e, aggiungo, anche in maniera ingiusta e strumentale. La nostra scuola è finita nel mirino come se l'accaduto fosse dipeso da noi e dalla nostra incapacità di essere educatori. C'è chi ha parlato di scarsi controlli, di superficialità e quant'altro neanche vale la pena ricordare».

Ritiene invece che la scuola abbia sempre fatto tutto quello che doveva?

«Non mi tiro mai indietro davanti alle mie responsabilità e nemmeno lo fanno i docenti che, vi prego di credermi, lavorano con passione e abnegazione nell'interesse esclusivo dei ragazzi. La nostra è una scuola di frontiera: l'aggressione è avvenuta qui, è vero, ma poteva succedere tranquillamente altrove».

Sta dicendo che i coltelli nelle scuole sono la normalità?

«Non ho detto questo, per carità. Dico invece che registriamo tra i giovani un forte disagio: hanno dentro rabbia e aggressività, e sono proprio i più fragili, i più problematici, a esercitare la violenza».

Ha definito la sua una scuola di frontiera.

«Di frontiera, certo, ma all'avanguardia. A fronte di chi ha preso a coltellate un compagno, possiamo raccontarvi decine di storie di altrettanti ragazzi, cosiddetti a rischio, che negli anni siamo riusciti a strappare alla devianza: oggi vivono di lavoro e nella legalità».

Il metal detector potrebbe essere uno strumento di controllo?

«Una decisione ad alto impatto. Per quel che penso rappresenterebbe la sconfitta della scuola. Diversamente vi assicuro che immaginare di perquisire, ogni giorno, oltre cinquecento studenti, nel caso del nostro istituto, è praticamente impossibile»

Ha mai pensato di gettare la spugna e cambiare aria?

«Mai. È in scuole, e in zone come queste, che ci mettiamo veramente alla prova. La nostra è una sfida quotidiana. Dico sempre che anche un solo ragazzo portato via dalla strada significherà averla vinta».