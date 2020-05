Napoli, aggressione finisce nel sangue: 33enne accoltellato vicino alla stazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aggressione finita nel sangue questa notte, vicino alla stazione centrale di Napoli. La colluttazione che ha portato al ferimento di un 33enne di origine marocchina, avrebbe coinvolto alcuni stranieri fino all'aggressione con un coltello che ha sfregiato la vittima al volto, trapassando anche la gola.L'uomo accoltellato anche al braccio sinistro è ora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale dei Pellegrini. Secondo le prime spiegazioni fornite dalla vittima alle forze dell'ordine, gli autori dell'aggressione sarebbero stati intenzionati a rapinarlo e si tratterebbe di due uomini sempre di origine marocchina.La versione del 33enne è al vaglio degli investigatori. Al momento, le condizioni cliniche dell'uomo sono stabili e non in pericolo di vita sebbene la prognosi non sia stata ancora sciolta.