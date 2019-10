Napoli, il 17enne accoltellato: «Al Vomero non ci torno più»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 6 Ottobre 2019, 23:00

Vincenzo riesce a stare in piedi ma il dolore provocato dalle ferite, è forte. Il 17enne napoletano, trafitto da tre coltellate, cammina su e giù nel reparto dell’ospedale Cardarelli, per sfogare il nervosismo e distrarsi dal dolore dei tagli profondi sulla nuca e su un braccio. Dopo una notte di lacrime e preoccupazioni, sono al suo fianco, nella stanza del Trauma Center, il nonno Ciro e la mamma Marcella che con gli occhi gonfi e lucidi per le lacrime, chiede «giustizia».