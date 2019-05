Accompagnano anziana in ospedale e la derubano: arrestati due tassisiti

Ieri sono stati chiamati da una 87enne di Pompei che aveva appena prelevato alcune centinaia di euro da un ufficio postale e aveva bisogno di raggiungere l’ospedale di Boscotrecase per sottoporsi a una visita.

Al termine della corsa, hanno visto che la donna aveva in tasca molte banconote. Una volta seduta sulla sedia a rotelle, le hanno sfilato 550 euro in contanti e sono fuggiti. Subito intervenuti sul posto, i carabinieri della radiomobile della compagnia di Torre Annunziata li hanno arrestati per furto aggravato. Ora i due tassisiti sono in attesa della direttissima.

Giovedì 9 Maggio 2019, 10:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Boscotrecase. Accompagnano disabile in ospedale e poi le rubano 500 euro: arrestati due tassisti. Raffaele Donadio, 53enne e Giuseppe Leveque, 44enne, entrambi di Torre Annunziata e già noti alle forze dell’ordine, erano in servizio sullo stesso taxi.