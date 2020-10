Accordo con Asl Napoli 1: da lunedì test rapidi anti-Covid gratuiti per tutti gli avvocati

L’Ordine avvocati di Napoli, in adesione al progetto di Cassa Forense “Ripartiamo in sicurezza”, ha stipulato con l’ASL Napoli 1 una convenzione per l’effettuazione di test rapidi su base volontaria (tipo “pungidito”) per tutti gli avvocati e i praticanti dell’Ordine di Napoli iscritti alla Cassa. E’ stato stilato un calendario (con suddivisione in giorni e secondo alfabeto, si inizierà dalla lettera A) in base al quale l’iscritto potrà recarsi presso le Unità mobili dell’Asl situate all’ingresso del palazzo di Giustizia in via Aulisio: partenza lunedì 19 ottobre, ultimo giorno di test venerdì 13 novembre. Lo screening sarà eseguito dal personale sanitario ASL dietro esibizione del tesserino professionale e della tessera sanitaria, non è previsto alcun costo a carico degli iscritti. Chi non riuscirà ad effettuare il test nel giorno stabilito, potrà successivamente recarsi presso l’ASL Napoli 1 al Frullone e concordare una nuova data. Referenti del progetto sono il consigliere tesoriere dell’Ordine, Elena De Rosa (nella foto) e Ivan De Gennaro.

Ultimo aggiornamento: 16:13

