Accordo con le federazioni sportive per le Universiadi: al via a novembre

C'è l'accordo tra il commissariato delle Universiadi di Napoli 2019 e le federazioni sportive. Da novembre si comincia con la fase operativa sugli eventi di gara. È quanto emerso oggi dalla prolifica riunione andata in scena nel pomeriggio a Palazzo delle Federazioni a Roma. Presenti tutte le federazioni sportive interessate (ad eccezione della Federcalcio), il Cusi, il commissario e il Coni e l'avvocato Almerina Bove in rappresentanza della Regione Campania.



«Siamo molto contenti - ha spiegato l'ad di Coni Servizi, Alberto Miglietta - si è respirata un'atmosfera assolutamente positiva come sempre lo sport riesce a dare in momenti difficili come questo, perché si unisce, va per obiettivi: il nostro è quello di fare una grande Universiade nel 2019. Tutte le federazioni si sono messe a disposizione, siamo assolutamente soddisfatti. Anche il Commissario mi sembra abbia avuto un ottimo riscontro da questa riunione. Il ruolo di Coni e Coni servizi è quello di essere facilitatore di un dialogo tra il Comitato organizzatore e le federazioni. Siamo soddisfatti, finalmente una riunione positiva in cui si è parlato di sport».



Miglietta è stato chiaro nello specificare che «non c'è più tempo da perdere», anche se da quando la cabina di regia è passata al territorio «è molto più pratica perché è sul posto. È anche di più facile risoluzione dei problemi», ammette Miglietta, secondo il quale oggi «si è segnato un percorso condiviso che può portare a un'ottima soluzione. Incrociamo le dita fin quando non ci sarà la cerimonia d'apertura».



Il prossimo passaggio sarà la formalizzazione di un accordo tra federazione e commissariato in modo da formare questo gruppo di lavoro coordinato: «Dai primi di novembre cominceranno a lavorare i competition manager, con le federazioni che entreranno concretamente e formalmente in campo per arrivare a luglio prossimo con tutto risolto. Dobbiamo essere positivi», ha concluso Miglietta.

Mercoledì 24 Ottobre 2018, 17:40 - Ultimo aggiornamento: 24-10-2018 17:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA