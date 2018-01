Accordo con le Ferrovie dello Stato: al via i lavori per la Tav Napoli-Bari

Giovedì 4 Gennaio 2018, 18:51 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2018 18:51

Firmato il 18 dicembre con il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane il contratto da 397 milioni di euro per la realizzazione del lotto Napoli-Cancello della nuova linea ferroviaria AV Napoli-Bari. La sottoscrizione dell'accordo segue l'aggiudicazione registrata a marzo scorso e determina l'avvio delle attività.Il contratto è stato aggiudicato al consorzio Salini Impregilo (60%)-Astaldi (40%). Il progetto, da completarsi entro il 2022, interessa il primo tratto della direttrice Napoli-Bari e risulta strategico nel riassetto complessivo dell’intera linea ferroviaria. L’opera, nella tratta compresa tra Napoli e Cancello, consentirà di portare i binari della linea a servizio della nuova stazione di Napoli-Afragola, che in futuro diventerà la stazione per l’interscambio passeggeri tra i servizi regionali e AV, incrementando l’accessibilità complessiva al trasporto ferroviario nel nodo di Napoli. È prevista inoltre la realizzazione della nuova stazione di Acerra e di due nuove fermate per i servizi metropolitani, Casalnuovo e Centro Commerciale. Il tracciato si articolerà per circa 15,5 km nei territori di Casoria, Casalnuovo, Afragola, Caivano e Acerra.