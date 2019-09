Uffici anagrafici accorpati, consiglieri municipali pronti alle barricate

Martedì 17 Settembre 2019, 16:21 - Ultimo aggiornamento: 17-09-2019 16:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mancano meno di due settimane al termine fissato dal Comune di Napoli per l'accorpamento degli uffici anagrafici delle Municipalità. Per ovviare alla cronica carenza di personale e razionalizzare il servizio palazzo San Giacomo ha deciso - in aperto contrasto con la volontà dei presidenti dei dieci parlamentini - di chiudere tutte le sedi secondarie e di lasciare aperta una sola sede per singola Municipalità. Una scelta che penalizzerà i cittadini costretti a lunghe peripezie per raggiungere le sedi dove sarà possibile richiedere o rinnovare i documenti e che vede la ferma opposizione proprio dei parlamentini.Il trenta settembre è la deadline fissata, dopo una prima proroga, per portare a termine l'operazione. Però ad oggi ancora non sono ben chiare ne le modalità ne tantomeno il destino delle strutture che saranno depotenziate. La sede di Mercato-Pendino al Corso Garibaldi è tra le sedi candidate alla chiusura in favore della più centrale sede di piazza Dante. L'eventuale chiusura della sede che sorge in corrispondenza dell'ex stazione ferroviaria Borbonica, lascerà senza servizi anagrafici circa 30.000 persone che saranno costrette a recarsi in uffici più centrali dal punto di vista geografico, ma difficili da raggiungere viste le arcinote carenze del trasporto pubblico e in relazione alla gran massa di anziani e disabili costretti a sobbarcarsi un viaggio stancante e disagevole.Stamattina, proprio nei locali dell'ex stazione Bayard che oggi ospitano la sede della II Municipalità, si è tenuta una riunione della commissione Trasparenza che ha annunciato una battaglia in tutte le sedi per scongiurare una chiusura che sembra inevitabile ma che sarebbe allo stesso tempo una iattura per i residenti della zona e uno spreco. La sede di Corso Garibaldi, secondo quanto assicurano gli stessi consiglieri, non ha alcun problema di personale e, anzi, è tra le più attive e produttive della città per l'erogazione di carte d'identità e documenti anagrafici.Ultimo, ma non ultimo, il problema legato alla presenza di alcuni dipendenti comunali affetti da disabilità che sarebbero costretti a confluire su piazza Dante. La sede del corso Garibaldi, infatti, è tra le poche dotate di parcheggi e scivoli ad hoc per i disabili e trasferirsi in una struttura "scomoda" come quella situata all'ombra della statua di Dante creerebbe enormi problemi.«E' una decisione che non condividiamo in alcun modo - ha spiegato il presidente della Commissione Trasparenza Enzo Angrisano - e contro la quale ci batteremo in tutte le sedi. Non si può permettere che una struttura che tutto sommato funziona bene venga chiusa, costringendo 30.000 persone, tra cui molti anziani e disabili, ad affrontare i disagi di un trasferimento a piazza Dante».La lotta per la sopravvivenza degli sportelli anagrafici degli uffici municipalità vede uniti sulla stessa barricata i gruppi di qualsiasi estrazione politica. In tutte le dieci Municipalità, infatti, il malcontento per una decisione che esporrà proprio i parlamentini a subire la collera dei cittadini - che già si preannuncia - è generale.«Abbiamo chiesto una consiglio municipale a oltranza in questa sede - tuona la consigliera Maria Alifuoco - e siamo disposti ad alternarci per tenere vivo il consiglio qui, a Mercato-Pendino. Questa è l'unica soluzione per alzare l'attenzione su un problema che affligge migliaia di persone e che non può essere sottovalutato così dalla politica».Nella stragrande maggioranza dei casi le sedi delle Municipalità - in particolar modo le sedi distaccate dei quartieri periferici - sono visti come veri e propri presidi di legalità dai cittadini. L'accorpamento degli uffici in funzione della chiusura totale delle strutture rappresenterebbe un colpo durissimo alla necessità, da parte delle istituzioni cittadine, di dare un segnale forte contro il degrado e l'illegalità.«Parlano tanto di rinascita culturale e di legalità - ha commentato Pino Brandolini, esponente del secondo parlamentino - e poi decidono inopinatamente di chiudere le sedi delle Municipalità. Non riusciamo a capire la ragione di certe scelte che non possono essere giustificate con la sola necessità di razionalizzare il personale. Qui le cose funzionano bene - prosegue - gli uffici lavorano a pieno ritmo e sono produttivi. Chiudere e spostare tutto altrove sarebbe un delitto contro i cittadini e contro il quale ci schiereremo compatti»