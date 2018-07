Mercoledì 25 Luglio 2018, 21:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bufera sulle nomine all’Ospedale del Mare dove i sindacati puntano il dito sui recenti conferimenti di alcuni incarichi. Si tratta delle nomine dei responsabili dell’ufficio ‘coordinamento attività infermieristiche’ destinate a tre persone con ‘incarico fiduciario’ ma sotto la lente di ingrandimento della rete dei sindacati autonomi che hanno attaccato l’azienda sanitaria. «Condanniamo la spregiudicatezza con la quale è stata redatta la nota di nomina» si legge nel documento inviato alle direzioni del presidio e dell’Asl Napoli 1 e sottoscritto da Fials Fsi Nursind Nursing Up Ugl Usb che sottolineano «il palese illecito commesso in quanto la carenza del personale impedisce l’apertura del pronto soccorso ma non quello di riempire un fantomatico ufficio di direzione non previsto tra l'altro nell’atto aziendale».In pratica, secondo la rete sindacale che chiede l’immediata revoca del provvedimento relativo alle nomine, questo atto, di natura amministrativa, contrasta con la necessità di occuparsi di risorse da destinare all’avvio del pronto soccorso ma non solo. Nel documento dove le sigle sindacali di dicono pronte a «denunciare l’illecito alla Procura della Repubblica» in caso non si revochino le nomine, si fa presente all’azienda anche la mancanza di indicazioni riguardo titoli o competenze per la scelta degli incarichi e si punta il dito su una nomina in particolare. «Dopo la faccenda del primario di chirurgia vascolare colui che doveva essere rimosso per primo era l’incaricato della direzione infermieristica che ha autorizzato le ferie- scrivono i sindacalisti - invece il direttore sanitario con tale nota lo premia pure». Infine la richiesta posta all’attenzione della direzione Asl è quella di «vigilare e impedire nomine clientelari».Sulla vicenda è intervenuto Giuseppe Russo, direttore sanitario dell’Ospedale del Mare che chiarisce come nessuna delle nomine comporti una ricompensa economica e che gli incarichi sono relativi ad un ufficio temporaneo. «Si tratta di un passo che abbiamo dovuto fare necessariamente perché all’Ospedale del Mare mancava una filiera del comando e avevamo bisogno di un coordinamento che si occupasse delle ferie, delle turnazioni e di tutte le questioni amministrative - spiega Russo - questa necessità ci è stata sottolineata anche dall’ispezione ministeriale e abbiamo provveduto con incarichi fiduciari nelle more di una procedura concorsuale che avverrà e con la quale sarà messo in piedi l’ufficio delle professioni, a cui spetteranno tali competenze».Per quanto riguarda le puntualizzazioni circa la nomina di una figura in qualche modo collegata alla vicenda nel reparto di chirurgia vascolare il direttore sottolinea che «c’è un ‘inchiesta in corso e sono stati dati tutti gli elementi alle forze dell’ordine per individuare eventuali responsabilità, per quanto riguarda le nomine tutto è stato fatto secondo la legge e così proseguirà appena la direzione strategica dell’Asl provvederà ai bandi di concorso».