Mercoledì 20 Marzo 2019, 19:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La persona giusta al posto giusto. E' il caso di Vittorio (nome di fantasia), giovane maresciallo dei carabinieri in servizio alla stazione di San Giorgio a Cremano, che lo scorso 28 febbraio ha di fatto salvato la vita a un 39enne originario di Ercolano vittima di un malore. L'ufficiale dell'Arma, originario della Sicilia, si trovava fuori servizio in via Pittore attorno a mezzogiorno, quando ha visto l'uomo accasciarsi improvvisamente al suolo dopo aver accusato un mancamento in strada.Vittorio, nel capannello formatosi tra i presenti, si è immediatamente reso conto della gravità della situazione, avvicinandosi per prestare soccorso al ragazzo in stato di totale incoscienza e con la schiuma alla bocca. La qualifica Blsd da soccorritore in possesso del maresciallo è risultata di fondamentale importanza per le sorti del 39enne: la manovra di rianimazione cardiopolmonare effettuata in loco ha infatti permesso all'uomo di tornare a respirare.L'intervento eroico del carabiniere ha consentito di guadagnare minuti preziosi in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. I sanitari accorsi sul posto hanno poi trasportato la vittima all'ospedale del Mare, dove i dottori hanno diagnosticato una fibrillazione atriale al cuore del 39enne. La patologia risulta potenzialmente fatale se trattata anche con pochi minuti di ritardo. Solo la preparazione e i nervi saldi del maresciallo, a conti fatti, hanno evitato la tragedia. Una circostanza che contribuisce a dare lustro all'operato della caserma di via Bachelet.