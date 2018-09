Un 49enne di Sant'Antimo, Napoli, già noto alle forze dell'ordine e già detenuto nel carcere di Poggioreale, è stato arrestato dai carabinieri della Tenenza di Sant'Antimo in esecuzione di una misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Napoli Nord per furto aggravato continuato.



L'uomo, tra febbraio e marzo, agendo sempre nella notte, si sarebbe impossessato di 15 telecamere ad alta definizione istallate all'interno e lungo il perimetro della sede del servizio d'igiene mentale dell'Asl Napoli 2-Nord di via delle Primule. Una delle telecamere lo ha persino ripreso.

Sabato 29 Settembre 2018, 17:25 - Ultimo aggiornamento: 29-09-2018 18:27

