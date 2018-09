Accusato di omicidio stradale, ​rintracciato e arrestato 35enne napoletano

Nella mattinata odierna gli uomini della Polizia di Stato del Commissariato Vasto Arenaccia, unitamente a quelli della Squadra Mobile e del Commissariato di Acerra, coordinati dalla 4ª sezione indagini della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, procedevano all’esecuzione di un fermo del p.m. nei confronti di C.R., napoletano trentacinquenne, perché gravemente indiziato del reato di omicidio stradale aggravato.



In data 30 agosto u.s., alla guida della sua autovettura, provenendo da via Alessandro Poerio e immettendosi in corso Garibaldi, l’uomo, privo di patente di guida, non si fermava alle strisce pedonali, peraltro non mantenendo una velocità adeguata alle condizioni del traffico, tanto da investire due coniugi intenti ad attraversare la carreggiata per poi darsi alla fuga. Il marito riportava lesioni guaribili in sette giorni, mentre la donna investita, trasportata presso un locale nosocomio, decedeva il 25 settembre scorso. L’attività info investigativa posta in essere dagli agenti del Commissariato Vasto Arenaccia, coordinati dalla locale Procura della Repubblica – 4ª sezione indagini, ha consentito di far emergere gravi indizi di colpevolezza in capo al C., soggetto pluripregiudicato, sottoposto alla libertà vigilata e già colpito da provvedimento di ammonimento del Questore di Napoli.



L’uomo, che dal primo agosto era irreperibile ai controlli del Commissariato di zona, deputato al controllo delle prescrizioni relative alla libertà vigilata, è stato rintracciato stamane presso l’abitazione di un familiare e, vinta una ferma resistenza, è stato condotto presso il carcere di Poggioreale.

