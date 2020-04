Era rimasto bloccato in Spagna a causa della sospensione dei voli per l'emergenza sanitaria internazionale, ma ha fatto di tutto per rientrare in Italia, ignaro che la squadra mobile di Rimini lo stava tenendo d'occhio da mesi. Appena sbarcato a Civitavecchia, l'uomo, 40 anni, originario del quartiere napoletano di Scampia, è stato arrestato per usura. Secondo gli investigatori della polizia di stato di Rimini è il complice operativo del cognato, un latitante di 41 anni ricercato nell'ambito della stessa operazione su 40 mila euro prestati a strozzo a un imprenditore di Rimini, anch'egli originario del Napoletano.



L'arresto del 40enne è avvenuto il 15 marzo, ma per prudenza e a causa della vicinanza, secondo gli inquirenti del cognato al clan camorristico Saluto-Ciccarelli, egemone nella zona del Parco Verde di Caivano, è stata comunicata solo dopo la dichiarazione di latitanza del ricercato. © RIPRODUZIONE RISERVATA