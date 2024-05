«Siamo andati via da piazza dei Martiri ma non dal sistema, la nostra casa comune è sempre la stessa e sono contento di poter considerare l'Unione industriali e il presidente Costanzo Jannotti Pecci, che ringrazio, prima di tutto degli amici». Mette subito le cose in chiaro Angelo Lancellotti presidente dei costruttori napoletani, lo fa ancora prima del taglio del nastro della nuova sede di Acen lo splendido Palazzo Ruffo della Scaletta nel cuore di Chiaia in via Ascensione. Lancellotti parla da Palazzo Ruffo - la nuova casa dei costruttori napoletani che hanno lasciato Palazzo Partanna la sede dell'Unione dopo diversi decenni - parole che hanno il sapore dei taglio con un passato non lontanissimo di lotte intestine con Palazzo Partanna. Per Lancelotti è pace fatta. Il presidente dell'Acen - nella sostanza - tira fuori gli imprenditori dalle furiose polemiche politiche tra istituzioni di queste ore e ribadisce che loro fanno un altro mestiere. Del resto proprio a Il Mattino sia Lancellotti che Jannotti Pecci hanno ribadito che «la via del dialogo è l'unica che porta risultati».

APPROFONDIMENTI Superbonus, detrazioni più difficili: stop alle compensazioni con l’Inps. Spalmati in 10 anni solo i crediti del 2024 Angelo Lancellotti presidente Ance Napoli: «Pronti a investire su Bagnoli ma basta ritardi sulla bonifica» Salerno, il gruppo Smet brilla ai VDO Awars 2024: De Rosa ritira il premio

Le autorità

Almeno in 300 si sono dati appuntamento a Palazzo Ruffo: ci sono i sindacati, il mondo dell'industria e appunto le Istituzioni. Con in prima fila il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Una presenza voluta dai costruttori perché Palazzo Ruffo è un bene monumentale recuperato alla città utilizzando anche il superbonus. E il ministro a Napoli e in Campania si sta spendendo molto, l'opera simbolo è il recupero dell'Albergo dei Poveri in piazza Carlo III dove è aperto un cantiere da 120 milioni. Modello d sinergia istituzionale tra Governo ed enti locali.

Un contesto dove però Sangiuliano ribadisce sempre un concetto: «Voglio fare il ministro della cultura del Governo Meloni fino al 2032». Come dire che eventuali candidature alla Regione o al Comune almeno a oggi non sono all'ordine del giorno. «Quella di oggi - spiega Sangiuliano - è una giornata importante. Noi non dobbiamo consumare suolo, come accaduto negli 50 e 60 basta pensare al film di Rosi le "Le mani sulla città". Dobbiamo recuperare, il recupero è un valore fondamentale e rifunzionalizzare, rendere efficiente quello che abbiamo e la nuova sede di Acen è esattamente l'esempio di quello che dobbiamo fare». Non si è visto il sindaco Gaetano Manfredi «colpito da una improvvisa indisposizione» fanno sapere da Palazzo San Giacomo. Manfredi però sul valore di Acen e del mondo delle imprese ha parlato a Pietrarsa nel corso del forum delle Piccole e medie imprese e ha spiegato quella che è la sua strategia: «È chiaro che il modello di sviluppo che c'è stato fino ad oggi è diventato insostenibile. Qualsiasi transizione - spiega il sindaco - deve essere socialmente sostenibile. Non possiamo accettare un grande cambiamento se viene pagato da pochi e dalle fasce più deboli. «Servono patti forti tra le grandi famiglie del nostro Paese, le imprese, la politica, il tessuto sociale alimentando una proposta, innovativa, e non il conflitto». A rappresentare il Comune la vicesindaca e assessora all'Urbanistica Laura Lieto e Edoardo Cosenza assessore alle Infrastrutture. Non si è visto nemmeno il presidente della Regione Vincenzo De Luca che ha ingaggiato un braccio di ferro con il Governo sui fondi Sviluppi e coesione. Al quale però Lancellotti dedica lo stesso parole che sanno di zucchero filato: «Non so - dice ironicamente - se perché forse in vista dell'inaugurazione della sede dell'Acen ci ha fatto un regalo particolarmente gradito: la nuova legge urbanistica della Regione Campania e la presenteremo qui il prossimo 29 maggio».

Legge alla quale ha lavorato l'assessore regionale Bruno Discepolo e che ha semplificato procedure vecchie di decenni in funzione soprattutto della rigenerazione urbana. A rappresentare De Luca il suo vice Fulvio Bonavitacola.

Nelle sale di Palazzo Ruffo c'è tanta imprenditoria di alto profilo e la storia dell'Acen a iniziare da Federica Brancaccio attuale presidente nazionale dei costruttori e tutti i Past President: Vincenzo Vitale, Riccardo Giustino, Ambrogio Prezioso, Rudy Rodolofo Girardi e Francesco Tuccillo. «Li ringrazio tutti - ribadisce Lancellotti - stasera siamo qua perché avete condotto con intelligenza l'Associazione in anni difficili ed avete saputo vincere le sfide che il tempo vi ha presentato». Lancellotti chiude così la giornata di inaugurazione della nuova sede: «Acquisire una sede prestigiosa significa anche restituire un pezzo di storia alla città fa parte Palazzo Ruffo del patrimonio storico. È la nostra sede ma sarà anche un altro spazio della città e per la città: faremo eventi di tipo culturale e artistico. Qui si parlerà non solo di Acen». Poi sul superbonus. «Ogni cambiamento mette in difficoltà le imprese quella el superbonus è una legge nata male e sta andando avanti così. Oggi per fortuna non sono tantissime le imprese coinvolte e quindi siamo più tranquilli».