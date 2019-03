«La notizia delle dimissioni del dottor Luigi Schiavo è solo la punta dell'iceberg di un disastro annunciato, dell'ennesima incompiuta di questa giunta regionale, che si tradurrà in una stangata per gli inquilini delle case popolari della Campania. Presenterò già nelle prossime ore una richiesta di accesso agli atti e una seduta congiunta in audizione delle commissioni Bilancio e Politiche Sociali». Lo afferma il presidente del gruppo di Forza Italia del Consiglio regionale della Campania, Armando Cesaro commentando le dimissioni rese da Luigi Schiavo, responsabile del settore finanziario della struttura commissariale dell'Acer campana. «Non si capisce se per disinteresse, incapacità o altro, ma l'assoluta negligenza di un governo regionale che istituisce una società dai costi di gestione nettamente superiori ai ricavi e pertanto con un debito di partenza di circa 80 milioni di euro, costerà caro agli oltre 60 mila conduttori degli immobili regionali», sottolinea Cesaro. «Così come pagheremo a caro prezzo, soprattutto in termini sociali - conclude il capogruppo regionale campano di Forza Italia - i mancati investimenti, l'assenza di risorse in bilancio, l'assoluto immobilismo».

Giovedì 14 Marzo 2019, 16:31

