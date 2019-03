Domenica 31 Marzo 2019, 17:27 - Ultimo aggiornamento: 31-03-2019 17:42

Incidente stradale mortale lungo ex strada statale 162 NC (Asse mediano) in direzione di Acerra: un motociclista di 25 anni, Salvatore B,, residente a Secondigliano, ha perso la vita. Al momento sono in corso i rilievi della Polizia stradale per cercare di ricostruire la dinamica. In seguito all'incidente, comunica l'Anas, è provvisoriamente chiuso un tratto della carreggiata tra il km 7,500 e il km 8,000. Il traffico è provvisoriamente deviato sulla viabilità alternativa, con uscita obbligatoria allo svincolo di Villa Literno (km 5,500).