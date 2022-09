Acerra, abiti cuciti con le mascherine alla festa della scuola con Mattarella

Si esibiranno in una sfilata di moda indossando abiti realizzati con le mascherine chirurgiche ricevute durante la pandemia e non utilizzate. A realizzare la particolare performance saranno gli alunni dell'istituto comprensivo Ferrajolo-Siani di Acerra in occasione dell'inaugurazione ufficiale dell'anno scolastico che si terrà venerdì a Grugliasco, in provincia di Torino, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi. L'intera manifestazione sarà trasmessa dall'Istituto di istruzione superiore Curie- Vittorini di Grugliasco, in diretta su Raiuno dalle 16,30 alle 18,30. La scuola acerrana è stata selezionata insieme ad altre quattro provenienti da Sicilia, Liguria e Abruzzo da una commissione mista Miur-Rai su oltre 700 istituti italiani che hanno partecipato a un concorso bandito la scorsa primavera. Il progetto Ti (S)Maschero io della Ferrajolo Siani, illustrato tramite un video della durata di tre minuti, è risultato vincitore tra quelli della sezione ambiente. Ed è così che già stamattina gli 11 studenti, accompagnati dalla neo preside Gabriella Ricci e dai docenti referenti del progetto Antonella Giraldi, Maddalena De Luca e Anna Lucia Peluso partiranno per Grugliasco, in modo da partecipare alle prove dell'evento. «Il nostro vuole essere l'augurio di un definitivo e immediato abbandono dell'uso delle mascherine e della fine della pandemia», spiegano all'unisono la dirigente Ricci e le professoresse che fanno parte della delegazione.

Durante la sfilata i tre alunni indosseranno gilet e papillon realizzati con le mascherine antiCovid, e le otto studentesse saranno vestite di tutto punto con abiti sempre prodotti da loro con i presìdi in dotazione dell'istituto per proteggersi dal virus e rimasti inutilizzati. Ragazzi e ragazze sfileranno sulla passerella a coppie seguendo i canoni tradizionali utilizzati per la presentazione delle nuove collezioni delle case di moda. Ad accompagnare la performance ci saranno anche delle musiche che nel video vincitore della competizione (realizzato da Gianluca Tufano, il papà di un alunno della scuola) sono state eseguite dagli alunni che fanno parte dell'orchestra dell'istituto (c'è anche un indirizzo musicale), ma che invece durante la trasmissione saranno affidate all'orchestra della Rai. «Il nostro lavoro rientra nel percorso di educazione ambientale e sviluppo sostenibile che prevede anche la battaglia contro l'abbandono o il cattivo smaltimento delle mascherine chirurgiche utilizzate durante la pandemia», spiega De Luca, docente di francese. Mentre l'insegnante di Tecnologia, Peluso, spiega che «proprio con questo riciclo creativo dei materiali e con le attività laboratoriali e tecniche di cooperative learning gli alunni delle classi seconda e terza G ed H hanno realizzato, con il supporto della collega Maria Svelto, i vestiti con le mascherine chirurgiche».

«Nel progetto hanno avuto un ruolo tutte le discipline che si insegnano nella scuola a testimonianza dell'impegno profuso e della qualità messa in campo dai docenti», commenta Carolina Serpico, preside fino al mese scorso della Ferrajolo-Siani. L'istituto acerrano conta 200 docenti e oltre 1500 alunni (dall'infanzia alla media). La scuola è plastic free ed è particolarmente impegnata nell'ambito della tutela ambientale. Nel corso degli anni sono stati realizzati cinque progetti di parchi urbani con la presenza di essenze arboree capaci di ridurre la presenza di inquinanti nell'aria.