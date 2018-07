S'impicca per amore annunciandolo con un video: poliziotto lo salva con un massaggio cardiaco

Mercoledì 11 Luglio 2018, 08:41 - Ultimo aggiornamento: 11-07-2018 10:10

Nel primo pomeriggio di ieri, al 113 è arrivata una richiesta di aiuto per una persona che stava per suicidarsi. La chiamata è stata fatta da una donna che riferiva di aver ricevuto un video del marito, 44enne, dal quale si stava separando, sebbene in maniera consensuale, nel quale l’uomo si preparava a commettere il gesto di impiccarsi.Ma l’intervento tempestivo dei poliziotti del Commissariato di Acerra ha evitato il peggio. Quando gli agenti sono giunto all’indirizzo segnalato nessuno rispondeva in casa e non era possibile entrare nell’appartamento perché la porta blindata aveva le chiavi inserite nella serratura dall’interno, per cui si rendeva necessario l’intervento dei vigili del fuoco.Un agente è salito sulla scala dei vigili fino al terzo piano, dove c’era una finestra aperta, dalla quale il poliziotto è riuscito ad accedere nell’appartamento trovando l’uomo appeso per il collo ad un filo dell’antenna, privo di sensi .Senza perdersi d’animo lo ha liberato dal cappio e, in attesa che i vigili del fuoco riuscissero a tagliare la porta per consentire l’ingresso dei soccorritori del 118 ha iniziato le prime manovre di rianimazione all’uomo, sottoponendolo a cicli di massaggio cardiaco, senza demordere, avendo ragione del suo intervento perché l’uomo dopo poco ha ripreso a respirare quasi regolarmente .Intanto la porta è stata aperta i sanitari sono entrati in casa perfezionando l’intervento del poliziotto e poi, dopo aver stabilizzato il respiro, lo hanno ricoverato presso il vicino ospedale, dove l’uomo ha dichiarato di aver tentato il suicidio per motivi sentimentali.