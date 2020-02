Un furgone del reparto manutenzione del Comune di Acerra che scarica materiali non ancora ufficialmente identificati, in un terreno di campagna, all'aperto, in piena Terra dei Fuochi, zona di sversamenti illeciti e roghi tossici, zona prescelta dall'ecomafia per i suoi loschi e inquinanti affari. La scena immortalata mercoledì pomeriggio ha fatto il giro del web: oltre quarantamila le visualizzazioni su Facebook. A filmarla sono stati i «volontari anti-roghi» di Acerra, gli ambientalisti Alessandro Cannavacciuolo, Vincenzo Petrella e Michele Pannella.

LA DENUNCIA

Gli ecologisti hanno sporto denuncia ai carabinieri di Castello di Cisterna e della stazione di Acerra. Quindi i militari, al comando del capitano Ugo Mercurio, hanno sequestrato in via preventiva l'area oggetto dello sversamento, un ampio terreno in località Marchesa, nei pressi della mai decollata area d'insediamento produttivo, uno spazio che doveva ospitare fabbriche e punti vendita ma che è ridotto all'abbandono ed è divenuto nel corso dei decenni una sterminata discarica abusiva.

Nella denuncia gli ambientalisti sostengono di aver sorpreso un furgone del settore manutenzione del Comune mentre scaricava in un'area attigua a una serie di campi coltivati, una valanga di scarti, sfalci di potatura misti a rifiuti solidi urbani e speciali. «Ce l'ha ordinato il Comune, stiamo facendo questo da un anno», le dichiarazioni degli operai del Comune registrate nel filmato degli ecologisti, video poi consegnato ai carabinieri. I volontari accusano il Comune di aver realizzato «una vera e propria discarica abusiva in cui sono scaricati illecitamente rifiuti che invece avrebbero dovuto prendere la strada delle discariche autorizzate allo smaltimento legale».

Interpellati, sia il sindaco Raffaele Lettieri che l'assessore all'Ambiente Cuono Lombardi, non hanno per il momento fornito la versione dell'amministrazione sui fatti oggetto d'indagine. Intanto i carabinieri stanno tentando di comprendere se effettivamente in località Marchesa gli operai del settore manutenzione del Comune siano stati protagonisti di quella che per il momento resta solo una sospetta gestione illecita di rifiuti e un altrettanto sospetto smaltimento illecito. Si attende prima di tutto da parte del pubblico ministero della procura di Nola l'eventuale convalida del sequestro operato dai militari. Se il fatto dovesse essere confermato dall'autorità giudiziaria diverrebbe dirompente sotto tutti gli aspetti.

Nel frattempo i carabinieri hanno chiesto alle autorità competenti di caratterizzare i materiali accatastati a piccole collinette sul terreno sequestrato. Terreno grande quanto un campo di calcio e per il quale sono in corso verifiche. Sempre stando alle indiscrezioni trapelate dalle indagini si tratta anche di capire se l'area oggetto dello scarico di materiali sia o meno di proprietà del Comune o del Demanio, oppure se sia di proprietà privata.

