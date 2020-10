Emergenza coronavirus ad Acerra, due classi finiscono in quarantena insieme ai docenti: una, alla scuola media “Ferrajolo-Siani” è quella frequentata dal figlio del sindaco Raffaele Lettieri, risultato positivo al tampone. A darne l’annuncio è stata la dirigente scolastica Carolina Serpico su disposizione dell’Asl Napoli 2. Ventotto alunni e una decina docenti per due settimane (da venerdì scorso al 16 ottobre) resteranno a casa in attesa di accertamenti da parte delle autorità scolastica.

La classe sarebbe stata messa in quarantena in via precauzionale in attesa degli esiti del tampone praticati al figlio del sindaco. La scuola scuola è stata parzialmente chiusa per consentire la sanificazione dell’ingresso e del corridoio utilizzato dalla classe.

In quarantena anche una quarta del secondo circolo didattico “Don Peppe Diana” i genitori positivi avrebbero contagiato il proprio figlio, alunno della classe.



“La quarantena è di natura precauzionale e non coinvolge nessuna altra classe perché l’origine del contagio è di natura familiare. Gli altri alunni della scuola, pertanto sono invitati a frequentare regolarmente le lezioni perché per le altre classi resta tutto invariato”, ha spiegato la dirigente scolastica Rosaria Coronella. L’aula occupata dalla classe in quarantena e i servizi igienici al piano sono stati interdetti e saranno sanificati. Gli alunni messi in quarantena probabilmente sottoposti a tampone nei prossimi giorni, faranno didattica a distanza fino al 18 ottobre prossimo.

Anche il primo circolo didattico infine è stato sanificato: il sindaco Lettieri sabato scorso aveva presenziato alla consegna dei banchi monoposto nel plesso.

