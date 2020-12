Acerra: il Comune premia Giacomo Pietoso, ex poliziotto cieco aggredito da una babygang

ACERRA. Un premio per Giacomo Pietoso, l’ex poliziotto cieco bersagliato nei giorni scorsi da alcuni colpi di pistola ad aria compressa esplosi da un gruppo di giovanissimi balordi nei pressi della sua abitazione. A premiarlo con un riconoscimento civico per aver avuto il coraggio di denunciare l’episodio teppistico sarà il Comune di Acerra. Pietoso entrerà a far parte anche del costituendo osservatorio comunale sulla legalità quale rappresentante ufficiale dei diversamente abili.

Ne hanno discusso stamattina nel Castello baronale di Acerra il sindaco Raffaele Lettieri, il presidente del Consiglio comunale Andrea Piatto, Asia Maraucci, presidente dell'Osservatorio per la disabilità “La Battaglia di Andrea”, Mario Mirabile e Giuseppe Fornaro, rispettivamente Presidente di Napoli e Consigliere Nazionale dell’UICI (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti).

Il Comune ha assicurato che si costituirà parte civile nel processo contro gli autori del raid ai danni di Pietoso, una volta individuati dalle forze dell’ordine. È stato istituito anche un premio per chi denuncerà episodi di criminalità.

“Acerra premia chi denuncia. La denuncia è l’unica risposta che abbiamo per il rispetto dei diritti di tutti”, hanno spiegato il sindaco Lettieri ed il presidente Piatto.

“Ottima l’idea dell’Osservatorio sulla criminalità ed ottima l’idea di invitare a farne parte un rappresentante dei diversamente abili, dal nostro canto candideremo Giacomo Pietoso, già uomo di legge e cittadino dall’alto senso civico”, annuncia la presidente dell’osservatorio sulla disabilità, Maraucci.

Giacomo Pietoso ex poliziotto ed attualmente pittore e poeta, fu vittima, durante il servizio, di un incidente che gli fece perdere la vista. Domenica scorsa era sceso in strada per gettare l’immondizia insieme al suo cane guida, ma fu preso di mira da una baby gang che gli ha sparato con pistole ad aria compressa. Inutili le richieste di smetterla da parte di Pietoso, i balordi hanno continuato a colpirlo tra l’indifferenza di alcuni passanti a cui l’ex poliziotto aveva chiesto aiuto.

“ Che la forza della speranza sia più forte del sonno della resa e dell’omertà”, commenta Giacomo Pietoso a margine dell’iniziativa.

Intanto, chi spenderà il buono spesa erogato per le famiglie in difficoltà economica negli esercizi commerciali di Acerra avrà un ulteriore 13 per cento di accredito sul valore degli acquisti fatti. Per i commercianti è stato previsto lo sconto del 10 per cento sulla commissione dovuta.

Ad annunciarlo è stato stamani il sindaco Raffaele Lettieri che così intende sostenere il commercio locale.

