Covid ad Acerra, morti un anestesista e un professore in meno di un giorno

Due decessi per Covid in meno di 24 ore: acerra in lutto. Hanno suscitato grande commozione la morte delle due ultime vittime: il professor Pietro Russomanno e l’anestesista Giuseppe Sessa da oltre un trentennio alla clinica dei Fiori, erano entrambi molto noti e soprattutto benvoluti in città.

Russomanno, 86 anni, una figura storica locale è stato stroncato dall’infezione ieri nel centro Covid di Avellino dove era ricoverato. Giuseppe Sessa, 70 anni, apprezzato medico anestesista pronto a sdrammatizzare ogni situazione con una battuta e cuoco gourmet per hobby, invece ha cessato di vivere stamattina in clinica dove era stato ricoverato a fine ottobre. La morte del professionista ha avuto una vasta eco anche sui social dove in molti hanno voluto lasciare un ricordo o postare un saluto al medico amico.

«Purtroppo il covid ha colpito un amico fraterno e collega. Era una persona dalla grande umanità sempre disponibile con tutti e per tutti», commenta il presidente della Clinica dei Fiori, Francesco Ciccarelli.

Il virus dall’inizio della seconda fase della pandemia ha fatto già 4 vittime, sei in totale da marzo scorso. Mentre in città non si arresta la corsa dei contagi: 991 positivi finora. In rapporto al numero degli abitanti ad Acerra la percentuale dei positivi ha raggiunto la ragguardevole cifra dell’1,65 per cento della popolazione residente. E questo in appena un mese

